Após derrotas recursais, 'Jamilzinho' vai a júri pela morte de 'Playboy da Mansão'

Após várias tentativas 'frustradas' de recursos em níveis superiores da Justiça, o julgamento de Jamil Name Filho, o "Jamilzinho", "Bob" ou "Guri", Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira pela morte a tiros de Marcel Costa Hernandes Colombo, apelidado de 'Playboy da Mansão', em outubro de 2018, deve ser marcado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos solicitou que as defesas e as partes interessadas se manifestem e informem quais instrumentos do crime ou objetos apreendidos nos autos serão necessários para utilização no Plenário de Julgamento. A data do julgamento ainda não foi definida.

Rafael Antunes Vieira é acusado de ocultar a arma utilizada na execução de Marcel Costa Hernandes Colombo. O caso continua em andamento na Justiça.

