Vereadores de Sidrolândia aprovam CPI contra prefeita após escândalo de corrupção

Na manhã desta terça-feira (23), os vereadores da Câmara de Sidrolândia aprovaram um requerimento com pedido de comissão processante contra a prefeita Vanda Camilo, do Partido Progressista (PP). O pedido foi aprovado com 12 votos a favor e apenas um voto contrário.

Sidrolândia ganhou destaque na imprensa devido a escândalo de corrupção. Uma operação conduzida pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) resultou na prisão de Cláudio Jordão de Almeida Serra, vereador em Campo Grande e genro de Vanda Camilo. Ele permanece preso.

A comissão terá como objetivo analisar se Vanda Camilo foi omissa ou conivente com o esquema de corrupção, entre outros pontos. A sessão teve tumulto e foram gritos ordem.

