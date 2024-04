'MS Ativo Municipalismo' investirá em programas em cooperação com municípios

Sarah Chaves, com informações do Governo de MS

Em busca de uma “parceria estreita com o municípios’, o governador Eduardo Riedel anunciou ontem (22) o lançamento do programa “MS Ativo Municipalismo" que atenderá de forma estratégica as área prioritáriasda Educação, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social.

O programa consiste em três fases. “O Municipalismo MS Ativo é um segundo momento do municipalismo. O primeiro é aquela interação direta da demanda de infraestrutura. Ela continua, mas a gente vai além. Não tem como fazer saúde, educação e assistência social se não for em uma parceria estreita com o município. É o que a gente vai mostrar. O 2º momento são os programas. E o 3º momento, que vai ser construído a partir de agora, é o sistema de cooperação com monitoramento dos resultados por essa parceria”, disse o governador.

Entre 2023 e início de 2024, foi realizada primeira fase dessa iniciativa, embasada nas demandas de cada município, em especial, em infraestrutura urbana e rodoviária. Agora, o Governo do Estado dá início à 2ª fase do programa, que é o municipalismo baseado em programas.

A exemplo dos investimentos do Governo na melhoria da infraestrutura e tecnologia para educação que somaram mais de R$ 670 milhões entre 2023 e 2024, e através do MS Ativo Municipalismo, são ofertados estratégias e mecanismos para melhorarem a qualidade do ensino no Estado, como a implantação do Programa MS Matemática.

Já na área da Saúde, são mais de R$ 1,8 bilhão em obras, repasses e novos programas com apoio na atenção primária e investimentos em tecnologia para melhoria na coleta e transferência de dados

Para assistência Social a busca ativa será estendida com o Cras volante com intuito de chegar às comunidades mais distantes, fortalecendo e ampliando a atuação do município. Em 2023, foram investidos na área aproximadamente R$ 460 milhões e para 2024 a previsão é de mais de R$ 540 milhões.

Para 2024 o investimento para a Infraestrutura deve superar os R$ 2,5 bilhões e já estão previstos para 2025 e 2026 mais R$ 5 bilhões em investimentos para melhorar a vida das pessoas.

De acordo com Riedel, os municípios vão ser contemplados por programas já estabelecidos. Nesse modelo, os municípios terão acesso a informações e suporte técnico especializado.





