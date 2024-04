Motociclista morreu no desespero para buscar filha que estava passando mal na escola

A motociclista Ana Gabriela Eliziário Ferreira, de 31 anos, que morreu após bater contra um poste na Rua Rio Negro em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (30), em frente ao parque do Sóter, estava indo buscar sua filha, de 7 anos, na escola, após ser informada que a criança estava passando mal.

Segundo o delegado Reges de Almeida, da 3ª Delegacia de Polícia Civil (DP) da Capital, a mulher seguia em velocidade acima do normal pela Avenida Nelly Martins, indo buscar a filha na escola após saber que a criança estava passnadl mal, quando, após entrar na Rua Rio Negro, perdeu o controle da moto e se chocou contra o poste.

Uma testemunha chegou a prestar socorro à Ana Gabriela até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A moto que ela pilotava foi parar a cerca de 15 metros de distância do local da batida.

O pai da vítima contou para a polícia que, normalmente, é ele quem busca a criança no escola, mas desta vez, o colégio ligou para Ana Gabriela.

