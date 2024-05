Morador é estuprado na frente de condomínio enquanto esperava motorista; vídeo

Um cozinheiro de 31 anos foi abordado em frente ao condomínio em que mora, em Campinas, no interior de São Paulo, no momento em que esperava o motorista de aplicativo para ir ao trabalho.



O caso ocorreu na madrugada do último domingo (28/4). Uma câmera de segurança registrou o momento em que João Alexandrino da Silva abre o portão do condomínio e o estuprador, ainda não identificado, já o aguardava do lado de fora e dá início aos abusos assim que ele pisa na calçada.



O homem agarra João por trás e coloca a mão sobre o órgão genital dele. A vítima começa a gritar e consegue escapar. As imagens foram divulgadas pela EPTV.



À emissora a vítima diz ter imaginado que o estuprador fosse um morador do prédio que estava aguardando para entrar. Segundo João Alexandrino, o abusador portava um objeto que aparentava ser uma faca. “Eu senti uma coisa na perna, sabe? Tipo uma faca. Fiquei tão atordoado, até agora estou, que não tive ação para nada. Ele falou: ‘Só não grita'”, disse.



Com ajuda das imagens das câmeras, equipe de investigação trabalha para identificar o suspeito. O caso foi registrado como estupro no 1º DP de Campinas.

Morador sofre estupr0 ao sair de casa em condomínio em Campinas pic.twitter.com/coXIExY1MW — Discutindo Dorama (@EsposadoBangtan) May 1, 2024

