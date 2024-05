JD1TV AGORA: Adolescentes 'brincam' de desviar de caminhões na BR-262

Alguns jovens foram filmados gravando um conteúdo extremante perigoso para se exibir na internet, próximo a uma estrada ‘cabriteira’, que liga a BR-262 ao bairro Los Angeles, em Campo Grande. Ao JD1, o assistente administrativo Everton Lucas Silva, de 34 anos, que viu e filmou a ‘graça’ há poucos minutos, disse que os meninos entravam na frente dos caminhões, balançando os braços, para assustar os condutores e fazer eles desviarem.

Sem pensar no perigo que corriam, e que colocavam os condutores, os rapazes ficaram às margens da BR-262. “É moleque, não está nem ai para o que está acontecendo. O que eu fiquei pensando é nos veículos, porque poderia acontecer um acidente feio. Várias vezes os motoristas dos caminhões, com medo de alguma coisa acontecer, jogavam o veículo para a pista contrária. E se estivesse algum carro vindo na direção contrária? Ia ser feio demais”, comentou Everton.

Em uma das filmagens feita por Everton, é possível ver que enquanto um grupo se exibe às margens da pista, um dos adolescentes está do outro lado filmando a ação dos amigos.

Para não deixar algo mais grave acontecer, o assistente administrativo acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os policiais foram até o local, orientando os jovens a saírem das margens da rodovia.

Minutos depois, Everton encontrou os três indo embora de bicicleta.

Risco recorrente – Em uma pesquisa rápida, o JD1 descobriu que essa ‘brincadeira’ perigosa é antiga entre os jovens e mais uma vez vem se disseminando na internet.

Há três anos, vários vídeos começaram a circular mostrando o caso Brasil a fora. Adolescentes e crianças ‘brincam’ de desviar dos caminhões nas estradas. Alguns caminhoneiros relatam nas redes sociais, que a prática é ‘comum’.

Como quem faz isso está expondo o outro ao risco de morte, caso seja pego, o responsável pode ser preso por conta do Art. 132, do Código Penal Brasileiro, ficando de três a um ano na cadeia. Caso a prática cause um acidente grave, ou uma pessoa morra, a pena pode ser aumentada. O menor infrator será penalizado de acordo com as leis.

