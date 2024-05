Mesmo pagando por uva e cerveja, cliente é acusado de furto no Jardim Noroeste

O que era para ser uma simples compra de uma bandeja de uva e uma cerveja, virou uma dor de cabeça e um caso de polícia para um homem, de 32 anos, que foi acusado de furto em um supermercado na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele denunciou o caso após o constrangimento ilegal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o cliente havia comprado os dois produtos, que somados, deu R$ 16,80 e ele pagou no caixa. Porém, ao sair do estabelecimento, ele foi puxado pela gola de seu casaco por um segurança que o acusou de furto.

O cliente abriu seu casaco e demonstrou não ter furtado nenhum objeto ou alimento. Indignado com a atitude do segurança, ele chamou a Polícia Militar, que compareceu no local e escutou as duas versões, sendo que o gerente do supermercado relatou que tudo não passava de um mal-entendido e que após a abordagem, notou que o homem pagou pelos produtos.

O segurança explicou que visualizou o cliente apanhando duas bandejas de uva e numa breve movimentação, notou que o homem devolveu uma das bandejas.

Noutro momento, viu a pessoa mexendo no caso e pensou que essa situação seria para esconder uma das bandejas, mas que somente quando o gerente recuperou as imagens, viu que a vítima havia manuseado o celular e devolvido a bandeja ao refrigerador.

Todos os envolvidos foram para a delegacia de plantão e o caso foi registrado como calunia.

