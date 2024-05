Fim de uma era? Dona do Outback pode deixar o Brasil; entenda

A rede de restaurantes Outback, considerada uma das mais famosas pelos brasileiros, pode passar por um futuro incerto no país, já que a controladora da rede, a Bloomin' Brands, avalia a possibilidade de vender o controle dos restaurantes no Brasil.

Essa avaliação ocorre em meio a um momento de queda nas vendas no país e prejuízo da matriz no primeiro trimestre deste ano.

"A Companhia anunciou que está explorando e avaliando alternativas estratégicas para as operações no Brasil que tenham o potencial de maximizar valor para nossos acionistas, incluindo, mas não se limitando a, uma possível venda das operações", diz trecho do balanço corporativo da empresa.

Caso venha a deixar o Brasil, isso não significa o fim das unidades do Outback no Brasil. Em nota, enviada ao g1, a Bloomin' Brands reafirmou "o compromisso de manter os restaurantes em pleno funcionamento para continuar proporcionando de forma consistente uma experiência excepcional aos clientes".

