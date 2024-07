MS teve aumento de 55% nos abates bovinos em 2024, aponta Novilho Precoce

A Associação Sul-Mato-Grossense de Novilho Precoce contabilizou mais de 99.445 animais abatidos entre janeiro a junho deste ano, um aumento de 55,24% em relação ao mesmo período de 2023.

Alexandre Guimarães, superintendente da Novilho Precoce, destaca a importância desse crescimento mesmo em um cenário desafiador para a pecuária. “Embora os últimos anos tenham sido difíceis para o setor, o aumento no número de abates demonstra que os produtores estão encontrando maneiras de aumentar sua rentabilidade e lucratividade. Esse crescimento é um reflexo da resiliência e adaptabilidade dos pecuaristas,” explica Guimarães.

Com mais de 22 mil cabeças abatidas em junho, número foi um recorde que supera a média mensal de 15 mil cabeças, indicando um aumento significativo na atividade do setor. “O mês de junho foi excepcional, e essa alta pode ser atribuída a fatores como a antecipação da seca e o aumento no abate de fêmeas,” acrescenta Guimarães.

Isabelli Silveira, diretora de comunicação da associação, destaca ainda que houve um crescimento no número de associados, que, estimulados pelas ações realizadas pela entidade, conseguiram driblar a baixa do ciclo pecuário e contabilizar maiores resultados.

“Estamos mobilizando os produtores em torno do associativismo. Já reunimos mais de 150 pecuaristas no interior do Estado, que puderam visualizar além dos bônus, como também o valor dos serviços oferecidos pela associação e a mobilização que estamos promovendo. Este ano, visitamos Camapuã, Santa Rita, Dourados, Nova Andradina, Aquidauana e Maracaju, e pretendemos continuar com essas rodadas de encontros,” afirma Isabelli.

