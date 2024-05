Passageiro dormia quando morreu carbonizado em acidente na fronteira

Saiba Mais Interior Motorista morre carbonizado após capotar Saveiro na BR-463, em Ponta Porã

O homem, que morreu durante um grave acidente na BR-463, em Ponta Porã, ocorrido na madrugada desta terça-feira (14), foi identificado como Leandro da Mota Brognaro. Ele seria morador de Brasilândia e estava indo para o Paraguai fazer compras.

Conforme as informações do site Perfil News, ao contrário do que diz o boletim de ocorrência, Leandro era passageiro da Volkswagen Saveiro e não motorista. O site noticiou que o veículo era conduzido por um amigo de Leandro, que foi socorrido em estado grave, sendo levado para o Hospital Regional de Ponta Porã.

A respeito da dinâmica, foi informado que os dois estavam seguindo para a fronteira fazer compras, algo rotineiro para os amigos. Em determinado momento, Leandro dormiu no banco de passageiro, enquanto seu companheiro levava o veículo.

No entanto, eles acabaram colidindo contra um Fiat Uno, que estava parado no acostamento com defeito mecânico. Por conta da colisão, os dois veículos capotaram, sendo que a Saveiro parou às margens da rodovia, em chamas.

Ainda segundo o site, o pai do rapaz está indo para Ponta Porã para buscar o corpo do filho.

Além das equipes de socorro, a Polícia Civil de Ponta Porã e a PFR (Polícia Rodoviária Federal), estiveram no local, realizando os trabalhos necessários sobre o acidente.

