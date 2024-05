Empresário é preso por 'fazer gato' na rede de energia em Campo Grande

Um empresário, de 50 anos, foi preso durante uma operação de combate ao furto de energia elétrica, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com a Energisa, no Bairro Estrela D’alva, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (14).

Conforme as informações policiais, casas e comércios da região estavam sendo fiscalizados durante as primeiras horas da manhã. Em um local, os levantamentos apontaram que as casas e um ponto comercial eram destinados ao aluguel, enquanto no segundo imóvel comercial funcionava um estabelecimento destinado ao fornecimento de alimentos.

As equipes estiveram no ponto mencionado, realizando a perícia inicial e constatando o desvio de energia em todos os imóveis do empresário.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao empresário, que foi encaminhado à 3ªDP para a tomada das providências flagranciais.

