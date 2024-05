Pedreiro morre ao sofrer acidente grave na BR-376, em Deodápolis

Sebastião Alves de Matos, de 61 anos, o pedreiro conhecido como ‘Tião’, morreu ao ser atropelado na BR-376, em Deodápolis, durante a noite de terça-feira (14).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Impacto News, Sebastião estava de motoneta andando no acostamento do km-79 da rodovia, quando acabou entrando na pista ‘do nada’ e foi atingido por um Volkswagen Gol.

Por conta do impacto, ‘Tião’ faleceu ainda no local do acidente, não dando tempo de ser socorrido. O homem levava um sobrinho na garupa, que foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Cristo Rei, com ferimentos no rosto.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia Técnica, estiveram no local fazendo as investigações a respeito do caso.

