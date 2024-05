3ª Copa de Futebol Society Amador Masculino será neste sábado na Capital

A emoção tomará conta do Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, neste sábado (18). Isso porque acontecerá a 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador masculino 2024. O evento começa a partir das 15h.

Ao todo, serão 44 equipes disputando a 'Copa Society', que vai muito além do futebol, promovendo saúde, socialização e construção de valores. A copa valoriza o esporte amador e a paixão pelo jogo em todas as regiões da Capital.

Conforme a Funesp, o evento fomenta a prática esportiva como um direito de todos os cidadãos, além de fortalecer os laços comunitários, incentivando a responsabilidade social e o espírito de equipe.

Mas o prêmio é sempre bom. O campeão levará para casa o valor de R$ 10 mil, o vice-campeão receberá R$ 6 mil e o terceiro lugar será premiado com R$ 4 mil.

“Convido a todos a se juntarem a nós nessa celebração do esporte, da amizade e da paixão pelo futebol. Venham torcer, vibrar e se emocionar com cada lance, pois essa será uma Copa para entrar para a história. A disputa pelo título será intensa, os jogos serão repletos de emoção e cada gol marcado representará a força e a determinação dos nossos atletas”, comentou o diretor presidente da Funesp, Maicon Mommad.

O repasse da premiação será via transferência bancária, realizado à pessoa Física responsável pela equipe, sendo que do valor da premiação, haverá retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço). A equipe que não comparecer para a disputa de Terceiro Lugar. Não terá direito a premiação.

Para mais informações sobre o campeonato basta acessar o site da Funesp e clicar no link “Jogos 2024”.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

Confira as equipes inscritas:

A.A.A.D / A.A.A.E.F UCDB;

A.M SANTA EMILIA / CALDEIRÃO;

ÁGUA BONITA FUTEBOL;

AMDP (AMIGOS DO PAULINHO);

AMIGOS DA BOLA DO BH;

AMIGOS DO EDILTON;

ANDARAHY ATLÉTICO CLUB;

ATLÉTICA DIREITO UNIGRAN C. FC.;

ATLÉTICO SÃO CONRADO MASTER;

BANDEIRANTES / ROCHEDO;

BET67 FC;

BRUTUS FC /MIX VALDEZ;

CANGURU CITY;

CTA – ALL STAR;

JARDIM NOROESTE;

ESQUADRÃO OPERARIANO / EQP 50TINHA F.C;

ESTRELA AUTO PEÇAS F.C;

FAMILIA BARCELONA/REI DO TERRENO;

FAMILIA DOMINGOS;

FEDERAL FC / PELADEIROS;

FÊNIX ESPORTE CLUBE;

GARAGEM DO CHICÃO FC;

GRANIMAR SERVDIESEL;

HS SÃO CONRADO;

JUVENTUS 16;

LEGIÃO F.C;

MAIA FUTEBOL CLUBE;

MILAN FC;

MOTIM FUTEBOL CAOS;

NOVO HORIZONTE FC;

PENFIGO F.C;

PLANALTO FC;

REAL BETS;

REAL DIRETORIA / GRAFICA SHETH;

REDBULL AMIGOS;

REDBULL JUVENTUS;

RESENHA FC / MAGAZINE PANTANAL;

S´AIME F.C;

SEGUE O JOGO;

SEVILHA E.C;

SOGIMA;

UNIAO TIA EVA F.C;

V 12;

VELHO CHICO / AGROLAÇO PET SHOP.

