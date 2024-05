JD1TV: "Já matei seu pai, agora é você", diz homem ao matar a ex a tiros; assista

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o mecânico João Carlos de Oliveira, de 29 anos, mata a tiros sua ex-namorada, Yasmin Santos de Queiroz, de 25, em Miracatu, no interior de São Paulo, no último domingo (12). O homem já havia atirado contra o pai da jovem, o funcionário público Francisco Xavier Marques, de 60, que também morreu.

Nas imagens, é possível ver João, sem camisa e com uma arma, avançando em direção a Yasmin, que chora de desespero. Fora do ângulo da câmera, o homem grita com a vítima e diz: “Já matei seu pai, agora é você”. Na sequência, ouve-se sons de tiros e pedidos de “desculpa” de João.

Conforme o site Metrópoles, João foi preso na madrugada dessa segunda-feira (13). Ele disse à polícia “não se lembrar” de ter cometido os crimes. Ao site, o delegado Carlos Eiras, responsável pelo caso, a polícia recolheu as imagens que mostram o homem invadindo a casa da família e efetuando os disparos. Além dos tiros, João agrediu a mãe de Yasmin, que presenciou a cena, disse a autoridade.

Em depoimento, a mãe e esposa das vítimas disse que João Carlos invadiu a casa da família e fez os disparos. Ele fugiu do local do crime em um Volkswagen Gol. De acordo com a investigação, Yasmin tinha uma medida protetiva contra ele.

“Ele foi identificado como o autor do feminicídio e do homicídio. Também vai responder por agressão à mãe [de Yasmin]. Pedimos a prisão temporária”, finalizou o delegado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência na Delegacia de Miracatu.

JD1TV: "Já matei seu pai, agora é você", diz homem ao matar a ex a tiroshttps://t.co/HSZJDrhlhj pic.twitter.com/BvWqhHktep — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 14, 2024

