MP apura possível crime eleitoral na transferência de títulos de indígenas em Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar possível crime eleitoral na transferência de títulos eleitorais de indígenas da região de Dourados para o município de Itaporã.

Conforme o órgão, há indícios de que indígenas estariam sendo transportados para Itaporã com o objetivo de se alistar ou transferir seus títulos eleitorais e votar nas próximas eleições.

O MPMS busca determinar se houve interferência externa na decisão dos indígenas de transferir seus títulos e se houve abuso de poder político para captar votos.

A investigação está sob o comando do Promotor de Justiça Eleitoral Claudio Rogério Ferreira Gomes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também