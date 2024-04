MPMS investiga contrato milionário entre Prefeitura de Ladário e escritório de advocacia

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar a legalidade de um contrato milionário firmado entre a Prefeitura de Ladário e o escritório de advocacia Fernanda de Paula Sociedade Individual de Advocacia.

O contrato, no valor de R$ 12 milhões, teria sido firmado de forma direta, sem licitação, o que levanta suspeitas de irregularidade. De acordo com a Promotoria, a contratação pode ter ocorrido em desconformidade com as hipóteses previstas na Lei nº 14.133/21.

O Promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte está à frente da investigação, que corre em sigilo e as informações disponíveis sobre o andamento da investigação são limitadas.

