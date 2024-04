JD1TV: TRE faz campanha sobre regularização de títulos de eleitor

Em um vídeo divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o Presidente do órgão, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, ressalta a importância da participação ativa dos eleitores no processo eleitoral.

O Desembargador Leandro faz um 'alerta' sobre os prazos para regularização da situação eleitoral, transferência de domicílio eleitoral e atualização de documentos. O eleitorado tem até o dia 8 de maio para realizar esses procedimentos.

Segundo o Desembargador, o Autoatendimento Eleitoral, uma plataforma disponível na internet, oferece diversos serviços para facilitar o processo. Assista:

