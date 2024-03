Mato Grosso do Sul tem 119.877 mil eleitores com o título cancelado, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). O prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e votar em 2024 é 8 de maio, exatos 150 dias antes do pleito de 2024.

De acordo com o TRE, os eleitores que tiveram o título cancelado por diversos motivos, dentre os quais destacam a falta de biometria e o cancelamento por não terem votado ou justificado em 3 eleições seguidas.

Somente em Campo Grande, 40.931 pessoas precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, enquanto no interior do estado outros 78.946 eleitores.

Como consultar situação

É possível consultar a situação do título pelo site do TSE, conforme o passo a passo:

Acessar o site: www.tse.jus.br;

Clicar no botão "Situação eleitoral";

Digitar o nº do título, CPF ou nome e clicar em "Consultar";

O site vai mostrar a situação e se o eleitor tem ou não biometria cadastrada.

Como regularizar título

Caso esteja irregular, o primeiro passo para o eleitor regularizar o título é pagar uma multa de R$ 3,51 por turno em que não votou e não justificou. A guia de recolhimento pode ser emitida online no site do Tribunal, no botão "guia de multa para pagamento", ou pelo app E-Título.

Após o pagamento, é necessário fazer a revisão dos dados eleitorais, que também pode ser feita online pelo site do TSE, no Autoatendimento Eleitoral.

Também é possível fazer a regularização de forma presencial.

