Primeira Escola Saneada do MS na colônia do Aguão é inaugurada

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Águas Guariroba, inaugurou nesta segunda-feira (6), um sistema completo para tratamento de água e esgoto na Escola Orlandina Oliveira Lima, localizada na colônia do Aguão, zona rural de Campo Grande. Alunos e moradores da região, agora terão mais qualidade de vida graças ao projeto Escola Saneada, pioneiro e que seve de exemplo entre iniciativas de saneamento e serviços de água e esgoto.

Hoje também foi lançada as obras para instalação de um sistema de tratamento de esgoto na Escola Municipal Barão do Rio Branco, em Rochedinho. As duas cerimônias foram acompanhadas pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, alunos das escolas, representantes da comunidade e diretores da Águas Guariroba.

O diretor da Escola Orlandina Oliveria Lima, Antônio Donizete de Souza, afirmou que 142 alunos estudam no local, que atende desde a educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Para ele, o projeto traz saúde e sustentabilidade.

“Ficamos orgulhosos e felizes de sermos contemplados com o Escola Saneada, porque nossas crianças e a população da região terão mais saúde, mais qualidade de vida e claro, que também beneficia o próprio meio ambiente, já que o tratamento não contamina o solo”, disse ele.

O diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveria, enfatizou que o projeto Escola Saneada, foi lançado em 2022, para ampliar o acesso aos serviços de água e esgoto tratados em 116 escolas públicas da Capital, entre unidades municipais e estaduais, beneficiando cerca de 50 mil alunos da rede de ensino.

“O projeto Escola Saneada é importante em todos os aspectos, desde educação ambiental como de saúde, e vamos trabalhar nas 116 escolas. Começamos a fazer esse processo, na comunidade Tia Eva, e depois percebemos a necessidade de ser realizado também nas nove escolas rurais, que existem na Capital. Estamos avançando para também incorporar nessas escolas rurais. E hoje a inauguração, aqui na Orlandina que é a primeira escola rural do Estado de Mato Grosso do Sul a ser saneada”, destacou o diretor-presidente.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, enfatizou que a parceria com a concessionária é um ganho para toda a sociedade. “Leva qualidade de vida para os alunos, para as comunidades e toda a população. E principalmente nas escolas rurais, já que Campo Grande cresce muito no agronegócio e isso dá condições para que os moradores e os alunos permaneçam no campo, aprendendo sobre qualidade de vida, sustentabilidade e tudo que envolva o fomentam a educação no campo”.

A Águas Guariroba também está realizando o tratamento da água do poço que abastece a comunidade. Antes, a água não cumpria os requisitos básicos para ser considerada potável. Agora, os técnicos vão até o poço e realizam os processos necessários para o tratamento, fazem a coleta da água, e enviam para o laboratório como se fosse dentro da área urbana da cidade. Tudo isso, sem nenhum custo para a comunidade.

As obras beneficiam a comunidade escolar e também os moradores do entorno de cada unidade de ensino atendida pelo projeto, ampliando a cobertura de esgoto, que hoje chega a 90% em Campo Grande.

Rochedinho

Na escola Municipal Barão do Rio Branco, onde estudam cerca de 250 crianças, a obra contempla a instalação de 100 metros de rede de esgoto para adequação interna da escola e do posto de saúde, quatro tamponamentos de fossa e implantação de 8 Estações de Tratamento Unifams (Unifamiliar de Esgoto), para fazer o tratamento de esgoto. O investimento é de aproximadamente R$ 200 mil.

