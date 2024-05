Google proibirá anúncios políticos em suas plataformas a partir de maio

O Google, em concordância com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou que banirá, a partir de maio, qualquer tipo de anúncios políticos em suas plataformas. Propagandas de cunho político serão vetadas no Google Ads, YouTube, resultados de busca e outros tipos de publicidade contratada pela ferramenta.

“Para as eleições brasileiras deste ano, vamos atualizar nossa política de conteúdo político do Google Ads para não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país. Essa atualização acontecerá em maio tendo em vista a entrada em vigor das resoluções eleitorais para 2024“, afirmou a empresa em nota.

A decisão do Google está em consonância com as resoluções estabelecidas pelo TSE em fevereiro desde ano. A Corte decidiu por, entre outras medidas, tornar obrigatória a criação de bibliotecas de anúncios políticos pelas plataformas digitais, visando a transparência do financiamento das campanhas e facilitar o acompanhamento do conteúdo veiculado.

Além de vetar a veiculação de anúncios políticos, a resolução do TSE também proíbe que as empresas ofereçam impulsionamento de fake news ou conteúdo descontextualizado que possa pôr em risco a integridade do processo eleitoral.

