Presidente Lula indica Antônio Fabrício para vaga de ministro do TST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou, nessa terça-feira (30), para apreciação no Senado Federal, o nome do advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que foi indicado para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Gonçalves foi escolhido a partir de uma listra tríplice encaminhada pelo próprio Tribunal, e caso seja aprovado pelo Senado, preencherá a vaga deixada pelo ministro Emmanoel Pereira, em função de sua aposentadoria.

O advogado já presidiu, entre 2016 e 2018, a seção de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG). Também já foi, entre 2019 e 2022, conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Nacional.

