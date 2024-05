Riedel vai a Nova York em busca de investimentos para MS

O Governo do Estado em colaboração com a FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), realizou a apresentação de um balanço a respeito do Brazilian Week que este ano acontecerá em Nova York (EUA) e sobre o desenvolvimento do estado durante a manhã desta segunda-feira (6) á imprensa.

MS Day em Nova York –

O Governador Eduardo Riedel irá até Nova York juntamento com os secretários Jaime Verruck, Rodrigo Peres e Eliane Detoni, onde serão apresentados os projetos de Mato Grosso do Sul, para tentar captar investimentos em três frentes, sendo: infraestrutura, meio ambiente e investimento privado.

“Na sexta-feira teremos uma série de encontros com empresas privadas que estão com interesse em investir no estado. Além dos encontros, iremos apresentar projetos para que os ‘atores financeiros e operadores de infraestrutura’ possam comprar principalmente nos segmentos prioritários para o estado, que são infraestrutura, meio ambiente e investimento privado”, disse.

A coordenadora do Brazilian Week, que acontece a partir de amanhã em Nova York, pontuou que os setores onde o Brasil irá buscar investimentos.

“Temos um catalogo extenso para apresentar durante o evento. Nossos focos são o setor de infraestrutura, em vários modais, como: rodoviários, portuários, setor aéreo. Existe ainda a estruturação de parques estaduais, como o Bioparque Pantanal. Mas existem os setores essenciais, como saúde e educação, que sempre estão em pauta”, comentou.

Radar da Indústria –

Para o presidente da FIEMS, Sérgio Longen, destacou o equilíbrio das contas de Mato Grosso do Sul, pontuando a importância dos poderes no crescimento do estado.

“As empresas estão se organizando, apontando em suas áreas e qualificando os profissionais. Para transformarmos e avançar nesse processo de industrialização do estado. São desafios diários, mas os números são muito importantes”, disse Longen.

Durante a apresentação do Radar da Indústria, foi mostrado que Mato Grosso do Sul ocupa a 15 posição do Brasil participando com 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Grande parte dessa fatia tem ligação com o setor industrial, que em 2021 apresentou um PIB de R$ 25,5 bilhões. O estado tem uma perspectiva de crescer para R$ 34,2 milhões em 2024, além disso, é esperado ainda um crescimento de R$ 40 milhões em 2026, um crescimento nominal de 8%.

O regime de contratação CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), também um grande responsável por esse crescimento de MS. O setor de serviços ocupa 39% do total sendo 256,5 mil trabalhadores, sendo seguido pelo segmento industrial com 155,8 mil empregados representando 24% do regime no estado.

Logo na sequência apare o comércio com 151,5 mil pessoas registradas e ocupando o terceiro lugar com 23% da fatia do regime. Por último, aparece o setor do agronegócio, com 14%, sendo 94,1 mil trabalhadores.

"Mato Grosso do Sul nos próximos anos será um estado top 10, no setor da indústria de transformação”, destacou o economista chefe da FIEMS, Ezequiel Resende.

