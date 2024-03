Com as eleições municipais de 2024 acontecendo em 6 de outubro, os eleitores sul-mato-grossenses precisam ficar ligados para os prazos neste ano, incluindo o para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, que chega ao fim em 8 de maio.

A regularização desse documento tão importante pode ser feita através da internet, de forma on-line, por meio do Título Net ou presencialmente, diretamente nos Cartórios Eleitorais de todo o Estado.

Além disso, quem não possui biometria deverá comparecer ao seu cartório eleitoral munido de documento oficial de identidade, exceto Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com foto, e comprovante de endereço, no prazo de até 30 dias do requerimento, para realizarem a coleta.

Caso queira evitar filas e aglomerações, o eleito deve procurar o seu cartório eleitoral o quanto antes.

