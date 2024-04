Portal da Transparência de Naviraí entra na mira do MPMS por irregularidades

A Promotoria de Justiça de Naviraí, por meio da 2ª Promotoria, abriu uma investigação para apurar possíveis falhas no Portal da Transparência do Município.

A Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja tomou a decisão após um relatório do Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução do MPMS (DAEX) identificar irregularidades no portal.

O relatório do DAEX apontou que o Portal da Transparência de Naviraí não está em conformidade com as normas de acesso à informação, dificultando o acesso dos cidadãos a informações importantes sobre a gestão pública municipal.

Diante das irregularidades, a Promotora de Justiça determinou a abertura de um procedimento investigativo para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. Ela também deu prazo de 30 dias para que o Município de Naviraí apresente um relatório detalhando as ações que serão tomadas para corrigir as falhas no Portal da Transparência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também