Funcionária de garagem some com carro de cliente em Nova Andradina

Homem, que não teve o nome divulgado, foi vítima de um golpe e resolveu procurar a delegacia de Nova Andradina, durante esta quinta-feira (25). Ele detalhou que teve o carro roubado.

Segundo o Jornal da Nova, o homem disse que procurou uma garagem de compra e venda de veículos em Nova Andradina para vender seu carro, um modelo Chevrolet Astra.

No local, uma funcionária da garagem disse que se interessou pelo carro e gostaria de comprá-lo, porém, sem envolvimento com o estabelecimento onde trabalhava.

Contudo, ela pediu para levar o automóvel até seu pai, que é mecânico, para depois fechar o negócio, mas alguns dias depois parou de responder as mensagens do proprietário do carro e também não devolveu o veículo.

A vítima também tentou procurar o pai da suspeita, mas não obteve retorno. O caso está sendo investigado.

