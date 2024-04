Com vitória de João Fonseca, Brasil tem marca histórica no Master 1000

O Master 1000 de Madri iniciou na última terça-feira (23). Mas o brasileiro João Fonseca estreou hoje (25) na primeira rodada da competição, em uma partida contra o norte-americano Alex Michelsen, com vitória por 2 sets a 1.

O tenista de 17 anos foi convidado pela organização da competição para participar. Na segunda rodada, ele enfrentará o britânico Cameron Norrie, ex-top 10 e cabeça de chave número 27.

A vitória de João Fonseca fecha a participação dos tenistas brasileiros nas chaves de simples do Masters 1000 de Madri. No masculino, Thiago Wild bateu o russo Roman Safiullin, e Thiago Monteiro eliminou o sérvio Dusan Lajovic.

Essa edição tem uma participação especial do Brasil, pois o país não tinha três tenistas na chave masculina principal de um Masters 1000 desde 2010, em Miami.

Agora, com o avanço dos três, o Brasil tem a melhor campanha em um torneio de primeiro nível entre os homens em mais de 15 anos.

No feminino, a principal tenista do país, Bia Haddad, venceu a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, e está na terceira rodada. Na próxima etapa, a brasileira encara a norte-americana Emma Navarro.

