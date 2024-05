CT do Internacional está debaixo d'água após transbordamento do Rio Guaíba

Desde o início da semana, o Rio Grande do Sul está sendo atingido por fortes chuvas, tanto que a região está em estado de calamidade, com 37 mortes.

Diante da situação, os campos do Centro de Treinamento (CT) do Parque Gigante, do Internacional, em Porto Alegre, estão alagados por causa do transbordamento do Rio Guaíba.

Fotos do CT foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (03). Nelas, é possível ver que o volume das chuvas chega a atingir parte do muro e se sobrepõe ao gramado do centro de treinamento.

Por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na última quarta-feira (01), o adiamento de jogos dos clubes do Rio Grande do Sul.

Com a decisão da CBF, a partida entre Cruzeiro e Internacional, que seria disputada no próximo sábado (04), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pelo Brasileirão, foi adiada.

