Campo Grande sedia terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abrirá as portas do Parque Jacques da Luz, entre 3 a 5 de maio, para sediar a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que contará com a participação de equipes brasileiras e de nove países diferentes.

Além do Brasil, times do Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia e Estados Unidos marcarão presença no evento, que já teve edição na Capital em 2023.

Maicon Mommad, diretor presidente da Funesp, ressaltou a importância do evento e seu impacto em diversos setores. “Este é um tipo de evento que atrai muitas pessoas, envolve muitos segmentos e o público que adora prestigiar as manobras dos pilotos. É um tipo de evento que movimenta a cidade financeiramente. Os espaços municipais estão à disposição para que a população tenha um grande evento de entretenimento”, afirmou.

A expectativa de público é de 15 mil pessoas e cerca de 500 pilotos. Além dos pilotos, suas famílias e equipes técnicas, composta por mecânicos, cozinheiros e médicos, também estarão presentes no

Além da possibilidade de assistir de perto às corridas, o evento contará com uma praça de alimentação, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para os espectadores. Apaixonados pelo motocross poderão explorar as lojas do segmento off-road, encontrando produtos e acessórios relacionados ao esporte.

Firmo Alves, presidente da Confederação de Motociclismo, apontou para os efeitos positivos do evento na Capital. “A expectativa de realização desse evento é grandiosa, porque serão pilotos de 10 países que aqui estarão, milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil, pilotos também de todos os lugares do país e até de fora do Brasil. Então a gente acredita que vai impactar muito forte na economia de Campo Grande, além de levar o nome da cidade de forma positiva para o mundo inteiro, transmissão, enfim, de toda a rede de jornalismo que vem de diversas partes aqui do Brasil e de fora para cobrir esse evento”, comentou.

A entrada para todos os dias do evento é gratuita. Confira a programação:

3ª ETAPA: MX1 – MX2 – MX3 – MX5 – MX2JR – MXJR – Nacional – YZ125 – 65cc e 50cc.

Quinta-Feira (2)

10h às 18h: Box aberto somente para Carretas, Caminhões e Ônibus.

Sexta-Feira (3)

08h às 18h: Box aberto para Van, Microônibus e Camionetes.

10h às 18h30: Secretaria/Vistoria: todas as classes. Não serão aceitas confirmações de inscrição no sábado.

Sábado (4)

07h às 07:30h – vistoria técnica: todas as classes.

Treinos livres:

07:30 às 07:55: MX2

08:00 às 08:25: MX1

08:30 às 08:50: YZ 125

08:55 às 09:10: 50cc

09:15 às 09:30: MXJR

Manutenção de pista (duração: 20min)

09:50 às 10:05: MX5

10:10 às 10:25: MX3

10:30 às 10:45: MX2JR

10:50 às 11:05: Nacional

11:10 às 11:25: 65cc

Manutenção de pista (duração: 40min)

Treinos cronometrados:

12:05 às 12:35: MX2

12:40 às 13:10: MX1

13:20: YZ 125 – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

13:40: 50cc – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

14:00: MXJR – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20 min.)

14:35 às 14:55: MX5

15:00 às 15:15: MX3

15:25: MX2JR – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

15:45: Nacional – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

16:00: 65cc – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20min)

Provas oficiais:

16:30: YZ 125 – 15 min. + 2 voltas

17:00: MX5 – 15 min. + 2 voltas

17:25: 50cc – 15 min. + 2 voltas

Pódio classes: YZ125, MX5 e 50cc

Domingo 05/05/2024

WARM-UP:

07:45 às 08:00: MX2

08:05 às 08:20: MX1

08:25 às 08:35: MX2JR

08:40 às 08:50: 65cc

08:55 às 09:05: Nacional

09:10 às 09:20: MXJR

09:25 às 09:35: MX3

Manutenção de pista (duração: 20min)

Provas oficiais:

10:00 – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

10:30 – 65cc – 15 min. + 2 voltas

10:55 – Nacional – 15 min. + 2 voltas

11:20 Pódio classe: MX2JR, 65cc e Nacional

Manutenção de pista (duração: 50min)

12:10 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

13:10 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

14:00 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

14:35 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

15:00 – Pódio classe: MX3 e MXJR

Manutenção de pista (duração: 20min)

15:30 – Elite MX, MX1 e MX2 – 30 min. + 2 voltas

16:10 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX

