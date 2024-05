Dono de 9 títulos no motocross, piloto de Maracaju busca pódio em Campeonato na Capital

Apaixonado por corrida de motocross há três décadas, Marcus Vinicius Ribeiro de 39 anos, natural de Maracaju disputa duas categorias no Campeonato Brasileiro de Motocross, e vem em busca de um pódio na etapa que acontece neste fim de semana no Parque Jacques da Luz na Capital.

Marcus, mais conhecido como Mano, conta que já participou de mais de 300 corridas e começou a se interessar pelo esporte aos 8 anos. "Pelo incentivo de meu pai que já praticava o motocross antigamente". Trabalhador da lavoura, ele concilia o serviço com as competições e em 2004, por volta dos 19 anos de idade, participou do seu primeiro campeonato, iniciando na carreira profissional.

Hoje, Mano acumula 9 títulos estaduais sul-mato-grossenses,1 título paranaense, 3 vice-Campeonato Brasileiro e um vice-Campeonato Paraguaio.

Nesta 3ª do Campeonato Brasileiro de Motocross (CBM) em Campo Grande, Mano vai atrás do pódio na categoria MX3 no qual ocupa o 8º lugar, e precisa subir três posições. Já na categoria MX4, o piloto figura em 2° lugar, que conquistou em abril em Santa Catarina, mas só irá correr por essa classe na Interlagos de São Paulo em Junho.

Casado e pai de dois filhos, ele divide os afazeres para poder viajar pelos campeonatos nos fins de semana."Para mim, participar do Campeonato Brasileiro de Motocross que é o maior Campeonato da América Latina, com representantes de 9 países é muito gratificante poder aprender com os melhores", declarou Mano ao JD1.

CBM

Com entrada gratuita, a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocros começa nesta sexta-feira (3) para vistorias a vai até domingo (5), com espaço para o público assistir aos treinos e provas.

Além do Brasil, equipes da Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia e Estados Unidos marcarão presença no evento.

Confira a programação completa no link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também