5ª rodada do Brasileirão tem jogos do Flamengo e Corinthians neste sábado

*Com informações do ge.

Três partidas desta rodada foram adiadas por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e ainda não têm datas previstas: Grêmio x Criciúma, Cruzeiro x Internacional e Juventude x Atlético-GO.

Outro confronto deste sábado será entre Fluminense x Atlético-MG, às 15h (MS), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

O Timão deve começar o jogo com Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Raul), Romero e Wesley. António Oliveira é o técnico.

Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro.

O Rubro-negro entra em campo às 17h30 (MS) diante do Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Três partidas abrem a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (4). Os destaques são para os confrontos envolvendo Flamengo e Corinthians.