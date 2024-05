Jogadora da Seleção Brasileira é diagnosticada com Linfoma de Hodgkin

Pelas redes sociais, a jogadora da Seleção Brasileira feminina e do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Luana Bertolucci, anunciou nesta segunda-feira (29), que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

A atleta de 30 anos irá iniciar a quimioterapia. A volante disputaria a She Believes Cup com a Seleção no início de abril, mas não seguiu com a equipe por causa dos exames.

“Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação, e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkim. Farei tratamento de quimioterapia e conto com apoio e orações de vocês”, disse a jogadora.

O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A doença costuma acometer principalmente pessoas jovens. Como foi o caso do ex-jogador e agora comentarista de futebol, Caio Ribeiro. Ele conseguiu se curar do linfoma.

O Orlando Pride se manifestou nas redes socias a respeito do assunto, e disse que vai apoiar a jogadora. “Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo, e os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo”, afirmou o dirigente do clube, Haley Carter.

