Premier League marca votação para banir VAR da competição

Os clubes Premier League irão se reunir no dia 6 de junho, para fazer uma votação se a competição continuará usando o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) na próxima temporada.

O VAR tem sido usado na competição inglesa desde de 2019. No entanto, a tecnologia gerou controvérsias com decisões erradas. Na temporada 23/24, erros vindos do árbitro de vídeo geraram críticas e levaram algumas equipes e torcedores a questionarem a integridade da competição.

A votação foi formalmente submetida pelo Wolverhampton, atual 13º colocado da Premier League. Por meio de um comunicado, o Wolves afirmou que a movimentação veio após a equipe fazer uma "cuidadosa consideração", e que está na hora da liga ter um "debate construtivo e crítico sobre o seu futuro" usando o VAR.

Para submeter o assunto para uma votação, o clube listou uma série de precauções que na visão deles, o VAR apresenta. Alguns são: impacto nas comemorações dos gols e na paixão espontânea que torna o futebol especial; frustração e confusão dentro dos estádios devido às demoradas verificações do VAR e à má comunicação; ambiente mais hostil com protestos, vaias ao hino da Premier League e gritos contra o VAR; ultrapassagem do propósito original do VAR de corrigir erros claros e óbvios, agora analisando excessivamente as decisões subjetivas e comprometendo a fluidez e integridade do jogo.

Todos os clubes da Premier League têm o direito constitucional de propor alterações nas regras. Mas para que qualquer proposta seja aceita, ela necessita ter a maioria de dois terços das equipes membros da competição.

A Inglaterra não seria o primeiro país da Europa a banir o VAR. Em abril, a Suécia se tornou a primeira nação do mundo a tirar o uso do dispositivo após uma retaliação feita pelas torcidas locais.

No Brasil, o caso encontrou oposição dos internautas. Um deles disse que “futebol sem VAR é retrocesso”. “Não existe mais futebol sem árbitro de vídeo, a realidade é essa, evita muitas injustiças nos jogos”, afirmou outro.

