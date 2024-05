Garotos do Náutico MS fazem teste no Flamengo

Quatro jogadores da categoria de base do Náutico MS estão fazendo testes no Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Um dos jovens já foi aprovado, enquanto três permanecem em observação, podendo serem chamados para fazerem parte do time a qualquer momento.

Roberto, Breno, Kenis e João foram notados por olheiros do Flamengo durante a GO CUP, maior evento desportivo do mundo para atletas de base, realizado anualmente em Goiânia (GO), onde o Náutico representava o futebol de Campo Grande.

No total, os olheiros convidaram 200 atletas de base para fazerem um treino no Flamengo, mas apenas seis foram escolhidos, dentre eles, os quatro sul-mato-grossenses. Um dos garotos já foi aprovado, e deve ir para o Rio de Janeiro, onde treinará oficialmente pelo clube, em agosto.

Edson Guvvela, pai de um dos vários jovens que fazem parte do Náutico MS, destacou a missão do clube em formar atletas que se destaquem no cenário do futebol nacional.

“A expectativa do Náutico é essa mesmo, formar jogadores independente da condição social e financeira, a política do clube é essa, independente da classe social, é procurar dar sustentação para que eles consigam se firmar”, explicou.

Demonstrando essa filosofia, outros quatro atletas do clube foram convidados, no mês passado, para jogar no América de Natal SAF.

