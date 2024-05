CBF atende pedido e suspende duas rodadas do Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (15) que irá suspender a 7ª e da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, em decorrência das chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

A decisão da CBF ocorre após a organização consultar 20 clubes participantes do campeonato e receber a resposta de maioria, 15 deles, pedindo a suspensão do campeonato. Com isso, os jogos estão paralisados até o dia 27 de maio.

"Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil. Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira", diz trecho do comunicado da CBF.

Foram favoráveis ao adiamento das rodadas o Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco.

