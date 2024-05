Brasileiro de Motocross começa neste sábado em Campo Grande; veja programação

Brenda Leitte, com ge

Este fim de semana será marcado pela 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. O evento esportivo acontecerá na pista recém-inaugurada no Parque Jaques da Luz, em Campo Grande, com 1.700m de extensão. A entrada será gratuita.

São esperados cerca de 500 pilotos, de 9 países diferentes, incluindo Argentina, França, Espanha, Finlândia e EUA. Os treinos livres no sábado começam a partir das 7h30, e as provas oficias às 16h30. Confira a programação:

Sábado (4)

7h30 às 9h30 Treinos livres;

Manutenção de pista (20min)

09h50 às 11h25 Treinos livres;

Manutenção de pista (40min)

12h05 às 14h Treinos cronometrados;

Manutenção de pista (20 min)

14h35 às 16h Treinos cronometrados;

Manutenção de pista (20min)

16h30 às 17h50 Provas oficiais;

Domingo (6)

7h45 às 9h35 Warm-Up;

Manutenção de pista (20min)

10h às 10h55 Provas oficiais;

11h20 Pódio classe MX2JR, 65cc e Nacional;

Manutenção de pista (50min)

12h10 às 14h35 Provas oficiais;

15h Pódio classe MX3 e MXJR;

Manutenção de pista (20min)

15h30 Provas oficiais;

16h10 Pódio das classes Elite MX, MX1 e MX2.

Algumas equipes desembarcaram na Capital Sul-mato-grossense nessa quinta-feira (2), e desde o começo desta sexta-feira (3), pilotos rodaram no motódromo para reconhecer a pista.

O público contará com uma praça de alimentação disponível para compra, além de lojas do segmento off-road, com produtos e acessórios relacionados ao esporte.

