Gabigol consegue efeito suspensivo e já pode voltar a jogar pelo Flamengo

A CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça, acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. No dia 25 de março deste ano, o atacante havia sido suspenso por 2 anos pelo TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) por tentativa de fraude do exame antidoping.

No início deste mês de abril, a defesa entrou com o pedido do efeito suspensivo no CAS. Depois de cinco semanas, o pedido foi acatado por unanimidade no tribunal, em decisão tomada por dois ingleses e um suíço.

Gabigol pode voltar a treinar com o grupo no Ninho do Urubu já a partir desta terça (30), e tem condições de jogo. Ele não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas.

Gabigol se pronuncia

Através das redes sociais, o atacante publicou um vídeo para comemorar a decisão. Sem legenda, Gabigol compartilhou um vídeo em que um boneco com a camisa 10 rubro-negra aparece correndo para o Maracanã.

Enquanto aguarda o julgamento do recurso, Gabigol poderá atuar com a camisa do Flamengo. O jogador tem compromisso com o clube até dezembro e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho. Veja:

