Por causa da suspensão, Flamengo não fará proposta de renovação a Gabigol

Suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol está com o futuro incerto no Flamengo. O presidente do clube, Rodolfo Landim, afirmou que a instituição deseja a permanência do atleta, mas não fará uma nova oferta até dezembro, quando o atual contrato do jogador acaba.

Com a suspensão do atleta, em decisão do Tribunal de Justiça Antidopagem na último dia 25, as conversas pela renovação do vínculo de Gabrigol com o Flamengo ficaram estagnadas.

A decisão, portanto, ficará a cargo do atual camisa 10 do Rubro-negro, que pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de junho. “A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para a falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo”, finalizou o presidente do clube.

A direção do time teve tratativas com o jogador e seus representantes no segundo semestre de 2022 até outubro de 2023. Nesse período, o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, afirmou que houve um acerto pela renovação do contrato do camisa 10, mas o Flamengo negou. Desde então, as partes divergem sobre o tema.

