Mesmo com a puniÃ§Ã£o de Gabigol, Flamengo planeja inscrevÃª-lo na Libertadores

Nesta semana, foi divulgado que Gabigol levou uma punição de dois anos por se recusar a fazer um exame antidoping no ano passado. Mesmo assim, o Flamengo pretende inscrever o jogador na Copa Libertadores da América de 2024, na qual o clube está no Grupo E.

Segundo o ge, o Flamengo está otimista que conseguirá a liberação com a apelação feita à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. O clube carioca tem até amanhã (29) para enviar os nomes dos jogadores relacionados para a competição.

Isso porque o Rubro-Negro decidiu não suspender o contrato com Gabigol, mesmo que a punição permita a suspensão.

A denúncia contra Gabigol foi feita em dezembro do ano passado, e enviada à Justiça em janeiro de 2024. A pena do atleta começou a valer desde abril de 2023, data em que ele foi acusado de demorar para realizar o exame e não seguir os procedimentos indicados. Assim ele ficará parado até abril de 2025.

