Homem foi morto a facadas após dar tapa na cara de desafeto no Cerejeiras

Saiba Mais Polícia População incendeia casa de assassino após crime no Cerejeiras

O ajudante de pedreiro Ronaldo dos Santos Junior, de 35 anos, foi morto com golpes de facas logo após ter desferido um tapa no rosto do servente de pedreiro, André Henrique Pereira, de 31 anos, apontado como o autor do homicídio que aconteceu na noite deste sábado (4) no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria dado um tapa no rosto do suspeito por ser confrontado sobre um suposto furto de uma roçadeira, no qual Ronaldo havia sido acusado de ter levado o equipamento da casa de André.

O servente de pedreiro foi preso em flagrante por ter desferido quatro facadas que atingiram o tórax, axilas e abdômen da vítima. Na sua versão, ele relatou que chegou a consumir bebida alcoólica em um bar no bairro e ao retornar para casa, sentiu falta da roçadeira.

Suspeitando do ajudante de pedreiro, ele foi até a casa onde a vítima estava e o questionou sobre o fato, quando recebeu o tapa na cara. Ainda em sua versão, André disse que Ronaldo foi para cima após o golpe e por isso se apossou de uma faca que estava em sua cintura e desferiu os golpes para se defender.

A vítima chegou a ser socorrida para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, mas chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu. O autor do esfaqueamento permaneceu pelo local e foi linchado pela população, até a chegada da Polícia Militar, que realizou sua prisão e o encaminhou para a delegacia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos realizando os levantamentos sobre o crime.

André foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia População incendeia casa de assassino após crime no Cerejeiras

Deixe seu Comentário

Leia Também