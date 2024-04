JD1TV: Sicredi inaugura "super agência" na sexta

O JD1 Entrevista desta quarta-feira (24) foi até a sede administrativa da Sicredi Campo Grande, e falou com o diretor executivo da instituição na Capital, Ronaldo Sorana.

O assunto foi a nova agência Sicredi, que será inaugurada na próxima sexta-feira (26), na Afonso Pena. O espaço será direcionado aos profissionais liberais, e grandes empresas.

Esses clientes poderão aproveitar a cafeteria e as salas de coworking, que foram instaladas na nova agência, para fecharem negócios.

Mas Ronaldo lembra que a Sicredi é eclética, atende toda a população campo-grandense, de preferência, como ele mesmo disse, com o “relacionamento fisital”, que é o atendimento presencial.

