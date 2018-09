Continua aberto concurso público para professor e mestrado na Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu 13 vagas para professor em três municípios e processo seletivo para mestrado em Educação. O concurso público oferece oportunidade para quem tem titulação de mestre ou doutor, com salário podendo chegar a R$ 8.698,87.

Para nível de mestre são oferecidas duas vagas em Ponta Porã, com carga horária de 20h e salário de R$ 3.086,31. O candidato precisa ter graduação em Administração e mestrado em uma das seguintes áreas: Administração, Economia, Agronegócio, Desenvolvimento Local ou Desenvolvimento Regional.

As demais vagas para professor doutor têm carga horária de 40h, com salário de R$ 8.698,87. Em Ponta Porã há oportunidade para as áreas de Ciências Econômicas (2 vagas) e Administração (1 vaga). Para Paranaíba, são quatro vagas para Pedagogia. Em Nova Andradina, são duas para Ciência da Computação e outras duas para Matemática.

As inscrições podem ser feitas no site da site até dia 5 de outubro, com taxa de R$ 214,72. A prova escrita será dia 27 de novembro, em Dourados.

Além deste, a Universidade oferece outras 11 vagas em concurso público para professor doutor. O edital também pode ser conferido no site da instituição.

Mestrado

As inscrições para o mestrado em Educação, com área de concentração “formação de educadores”, podem ser feitas até o dia 17 de outubro, mediante o pagamento da taxa de R$ 100,00.

São até 25 vagas para o campus de Campo Grande. O objetivo é a formação de educadores, que busquem a melhoria da qualidade de ensino na Educação Básica. Está organizado em duas linhas de pesquisa: Organização do Trabalho Didático e Formação de Professores e Diversidade.

Os editais foram publicados na edição 9.735 desta quarta-feira (5.9) do Diário Oficial do Estado.