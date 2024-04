Homem é encontrado carbonizado em estrada vicinal de São Gabriel do Oeste

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado em uma estrada vicinal localizada na zona rural da cidade de São Gabriel do Oeste, durante a manhã desta sexta-feira (26). A suspeita é que a vítima seja Maycon Douglas Justo, conhecido como "Cabelo", que desaparecido desde o dia 15 de abril de 2024.

Conforme as informações iniciais, do site Idest, o corpo teria sido achado por uma pessoa que passava pelo local. As equipes da Polícia Civil logo foram acionadas, junto com o Núcleo de Perícias de Coxim.

A confirmação oficial da identidade do corpo será feita após os procedimentos periciais ou por meio do reconhecimento por parte dos familiares. Enquanto isso, diligências preliminares estão em andamento.

Desaparecimento – Maycon Douglas Justo, de 31 anos, foi reportado como desaparecido no último dia 15 de abril, pelo bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste.

Ainda de acordo com o site, a tia do rapaz contou que o sumiço de Maycon foi descoberto após ela ir visitar a casa dele. Porém, ao chegar no local, os familiares encontraram o imóvel aberto.

