Tem árvore na fiação da sua rua? Energisa explica quando acionar serviço de poda

Para prevenir acidentes com galhos de árvores que atrapalham a fiação, ou mesmo a mobilidade urbana na cidade, o cidadão pode solicitar serviços da Prefeitura Municipal através da Central de Atendimento no número 156.

Já, se a ramificação ou galhos da árvores estiverem prejudicando o ambiente em área privada, a Energisa ressalta que cabe ao dono do imóvel contratar uma empresa especializada para realizar a atividade de poda, com aprovação da Semadur, dependendo do caso.

A Energisa só deve ser acionada quando os galhos já estão com proximidade com a rede elétrica. “Como ação preventiva, a Energisa possui um cronograma para realização dessa atividade. O objetivo é prevenir que galhos de árvores encostem na rede elétrica e comprometam o fornecimento de energia ou até mesmo a segurança da população”, explica o Supervisor de Construção e Manutenção da Distribuição, Cesar Augusto Merlim dos Santos.

Em 2024, a concessioária já realizou mais de 77.588 podas em Mato Grosso do Sul, sendo 49.985 só em Campo Grande.

A população nunca deve efetuar poda ou remoção de árvore em locais públicos por conta própria, conforme o supervisor. "A Energisa deve ser comunicada para realizar a retirada dos galhos, visto que seus times possuem capacitação específica para intervir nesse tipo de situação”.

Para acionar a Energisa em caso de árvores em contato com a rede elétrica, o contato deve ser feito pelo 0800 722 7272.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também