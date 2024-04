Enem 2024: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina nesta sexta

Esta sexta-feira (26), é o último dia para candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 solicitarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

Como, até a mais recente atualização desta reportagem, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ainda não havia publicado o edital da prova, não é possível saber quanto será cobrado de quem não obtiver essa gratuidade. Na edição de 2023, assim como em anos anteriores, a quantia era de R$ 85.

Os pedidos de isenção devem ser feitos na Página do Participante com o login da conta "gov.br".

Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição?

Podem pedir a isenção os candidatos que:

- estiverem no 3º ano do ensino médio de escolas públicas em 2024;

- estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980);

- sejam membros de família de baixa renda com inscrição no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do governo federal.

