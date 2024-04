TCE-MS aponta falhas na gestão do FUNDEB em rio brilhante e condena gestora

Saiba Mais Geral Ex-secretária de educação de Rio Brilhante é condenada por irregularidades no transporte escolar

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) julgou como irregulares as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do município de Rio Brilhante, referentes ao ano de 2020. Magali de Araújo Lima, ex-secretária de educação do município e Ordenadora de Despesa, foi condenada administrativamente a pagar uma multa de 60 UFERMS.

A decisão foi unânime entre os conselheiros do Tribunal Pleno da corte de contas. Entre as irregularidades apontadas, destacam-se a remessa fora do prazo dos Balancetes Mensais entre janeiro e maio, julho, agosto e dezembro de 2020, através do sistema eletrônico do TCE/MS. Além disso, houve ausência da publicação dos Demonstrativos Contábeis e das Notas Explicativas, contrariando a Lei Complementar n° 101/2002, conforme parecer do Ministério Público de Contas.

Outro ponto criticado foi o fato de o Parecer do Controle Interno estar a cargo de um servidor comissionado, quando deveria ser atribuição de um servidor efetivo. Recomendou-se a realização de concurso público para corrigir essa situação.

Quanto à aplicação dos recursos do FUNDEB, foi identificado o empenho de R$ 1.930.162,60 em despesas não consideradas manutenção e desenvolvimento da educação básica. Tal pagamento viola legislações pertinentes, diz o TCE-MS.

Magali de Araújo Lima tem 45 dias para recolher a multa em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas (FUNTC). O TCE-MS também recomendou que os atuais ordenadores de despesas adotem medidas corretivas e preventivas para evitar irregularidades semelhantes no futuro.

A decisão completa pode ser consultada aqui.

