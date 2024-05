Submissão de propostas para o edital 'Mudanças Climáticas' tem prazo prorrogado

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições da Chamada Fundect 08/2024 – Mudanças Climáticas. O prazo para submissão das propostas, que terminaria nesta segunda-feira (13), foi estendido até o próximo dia 20 de maio.

Alinhado com os programas finalísticos do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 2024-2027, assim como aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o edital vai destinar R$ 6 milhões para o desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos, serviços, políticas públicas e outros ativos que contribuam para mitigar os impactos das transformações nos padrões de temperatura e clima.

A expectativa é beneficiar entre 40 e 45 projetos, com valores máximos por proposta variando de R$ 200 mil a R$ 400 mil. Os temas de pesquisa abrangem desenvolvimento urbano, indústria verde, transição energética, meio ambiente e biodiversidade regional.

Podem participar pesquisadores vinculados às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e Universidades sediadas em Mato Grosso do Sul.

Os interessados podem submeter suas propostas ao edital pelo SIGFundect até 20 de maio de 2024.

Mais informações no site da Fundect: https://www.fundect.ms.gov.br/mudancas-climaticas-2024/

