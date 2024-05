Brasil fará parte do Projeto Artemis com cultivo de alimentos no espaço

O presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antônio Chamon, disse que o Brasil participará do Projeto Artemis, programa idealizado pela Nasa que deve estabelecer uma base permanente na superfície da Lua, com o desenvolvimento de formas de cultivar alimentos fora da Terra.

O projeto pretende estabelecer uma base permanente na superfície da Lua, e que a partir dali, seja possível lançar missões tripuladas para Marte. Uma primeira missão não tripulada, que fez parte do projeto, foi lançada em 2022, e uma outra, desta vez com tripulantes, está prevista para 2025.

Durante participação no webinar Negócios Espaciais e o Papel do Brasil, Chamon comentou sobre a participação do Brasil na missão. “O Brasil está tentando contribuir em algo em que tem um protagonismo internacional muito grande, que é a agricultura”, explicou.

Segundo o presidente da AEB, as tecnologias serão desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e podem ser aproveitados para aprimorar as práticas agrícolas na Terra.

