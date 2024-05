ACP diz que Adriane "cumpriu os cinco desafios" da categoria

Durante Assembleia realizada nesta segunda-feira (13), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, junto do presidente do ACP-MS (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Gilvano Bronzoni, assinou o termo de acordo que vai conceder em 2024 às promoções horizontais (mudança de letra) e verticais (títulos) para a carreira do magistério, além do adicional por tempo de serviço.

Com isso, a Capital vem retomando sua posição no ranking de salários em Mato Grosso do Sul, que em 2022 estava em 16º e neste ano chegou ao 7º lugar.



Conforme o acordo assinado nesta manhã, as promoções serão concedidas dentro do seguinte cronograma:

Setembro de 2024 - Promoção Horizontal (mudança de letra): Na carreira do magistério o tempo de serviço na rede é representado por letras, indo da letra A (início de carreira) até a letra J (final de carreira);

Novembro de 2024 - Promoção Vertical (títulos): É a movimentação do profissional de educação de um nível para outro superior, como a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado;

Dezembro de 2024 - Adicional por tempo de serviço: O ATS é incorporado ao seu pagamento mensal após um período de cinco anos.

O presidente da ACP ressaltou que ao assumir a administrar municipal, a prefeita Adriane, do Progressistas se comprometeu a cumprir cinco pautas junto à categoria. “Neste momento, a prefeita cumpre a última das cinco pautas do sindicato e ficamos satisfeitos. É um marco para nós profissionais da área, estamos felizes com mais esse passo dado hoje", afirmou Bronzoni.

Além disso, foi lançado o Programa Juntos Pela Escola, com a destinação de 40 milhões para reformas das escolas da Capital: dinheiro direto para a escola; Eleições das Emeis, investindo na autonomia e fortalecimento das escolas de Educação Infantil; Concurso Público do Magistério para posse ainda em 2024; Materiais pedagógicos, mobiliário, e estrutura nas escolas de toda rede; Construção de novas salas de aula.

Para a prefeita, o objetivo é construir uma educação de qualidade para os mais de 111 mil alunos da Reme. “Queremos a transparência e a aplicação efetiva dos recursos na educação. Com muita luta, equilíbrio, diálogos e entendendo as necessidades, chegamos a esse momento que marca a construção de um futuro. A ACP me impôs cinco desafios e entregamos os resultados", destacou Adriane.

