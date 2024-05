Dívidas do FIES podem ser renegociadas até 31 de maio pelo 'Desenrola'

Pessoas com contrato assinado até 31 de dezembro de 2017 e que estavam em fase de amortização em 30 de junho de 2023 podem aderir a renegociação de dívidas pelo programa Desenrola FIES até 31 de maio deste ano.

Não se qualificam para este programa os contratos do Novo FIES, iniciados em 2018, ou aqueles em fase de carência em 30 de junho de 2023.

Para contratos com fiador e cujo beneficiário pretende obter o parcelamento em até 150 meses, o processo está disponível apenas via SIFESWEB ou em agências da CAIXA, durante o horário de funcionamento bancário. Pelos canais digitais, a renegociação pode ser realizada em dias úteis, de 09h a 19h.

Para beneficiários do CadÚnico ou do Auxílio Emergencial 2021, com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, cuja data da última prestação prevista em contrato esteja em atraso superior há cinco anos, os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida.

Para contratos adimplentes, sem atrasos nos últimos 90 dias, o programa oferece um desconto de 12% do valor consolidado da dívida, para pagamento à vista. No caso de beneficiários que não se enquadram nas demais categorias, mas enfrentam atrasos significativos, é possível obter um desconto de 77% para a quitação à vista. Há, ainda, a possibilidade de parcelamento da dívida em até 150 meses, atendidos certos critérios.

Se o interessado tiver dificuldades para aderir ao Desenrola FIES, a Defensoria Pública da União atuará tanto na via administrativa quanto na judicial, se necessário.

Confiras no link as cidades atendidas em Mato Grosso do Sul ou baixe o App DPU Cidadão. Oustros canais de comunicação são: 4004-0104 - Alô CAIXA (Capitais e Regiões Metropolitanas/ 0800 104 0104 - Alô CAIXA (Demais Regiões). App FIES CAIXA ou o sifesweb.CAIXA.gov.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também