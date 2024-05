Polícia investiga mortes de animais vítimas de envenenamento em Maracaju

Seis animais, entre cães e gatos, morreram ao serem envenenados na Rua Jakaranda, imediações da praça do Bairro Árvore do Cerrado, em Maracaju. Os bichos que não morrem, ficam agonizando no meio da rua.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a testemunha contou que o morador de um imóvel marrom, seria suspeito de ser o autor dos envenenamentos.

Segundo ela, o homem já foi visto agredindo animais com pedradas e tijoladas. Testemunhas já viram ainda o suspeito dizendo que os latidos dos cachorros lhe incomodam.

Até agora, entre cães e gatos, seis já foram mortos. Os sintomas são sempre os mesmos, sendo que os animais ficam trêmulos, começam a espumar pela boca e logo morrem. Consta ainda no registro policial, que alguns vídeos dos animais mortos começaram a circular nas redes sociais e se espalhar pela cidade.

Diante da denúncia anônima, o caso foi registrado como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal.

